Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Langfristige Anlage
|
26.11.2025 10:03:57
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Rheinmetall-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,669 Rheinmetall-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie auf 1 468,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 449,93 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 349,93 Prozent angewachsen.
Rheinmetall war somit zuletzt am Markt 66,21 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
