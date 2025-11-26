Rheinmetall Aktie

Langfristige Anlage 26.11.2025 10:03:57

DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Rheinmetall-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Rheinmetall-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,669 Rheinmetall-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie auf 1 468,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 449,93 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 349,93 Prozent angewachsen.

Rheinmetall war somit zuletzt am Markt 66,21 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

24.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
24.11.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
20.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
