Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Performance im Blick
|
29.10.2025 10:04:44
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Siemens-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Siemens-Papier bei 111,44 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Siemens-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,897 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 246,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 120,97 Prozent vermehrt.
Siemens war somit zuletzt am Markt 193,27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: servickuz / Shutterstock.com
