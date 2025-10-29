Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Experten im Fokus
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Siemens stellt voraussichtlich am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,53 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,17 Prozent auf 21,47 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens noch 20,81 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,74 EUR, gegenüber 10,53 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 79,05 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 75,93 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
