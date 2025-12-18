DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor 3 Jahren abgeworfen

adidas Aktie
Die adidas-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 121,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,576 adidas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 165,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 625,10 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 36,25 Prozent.
Zuletzt verbuchte adidas einen Börsenwert von 30,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Photoman29 / Shutterstock.com
