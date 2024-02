DAX 40-Wert Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Airbus SE (ex EADS)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Airbus SE (ex EADS)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Airbus SE (ex EADS)-Anteile an diesem Tag bei 100,22 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 99,780 Airbus SE (ex EADS)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 149,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 953,10 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 49,53 Prozent.

Der Börsenwert von Airbus SE (ex EADS) belief sich jüngst auf 117,66 Mrd. Euro. Am 10.07.2000 wagte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie an der Börse PAR den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Airbus SE (ex EADS)-Papiers belief sich damals auf 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at