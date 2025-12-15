DAX 40-Wert BASF-Aktie: Hätte sich eine Investition in BASF von vor einem Jahr rentiert?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BASF-Aktien gewesen.

Am 15.12.2024 wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das BASF-Papier bei 44,61 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,419 BASF-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 44,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 005,27 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 0,53 Prozent gleich.

Alle BASF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at