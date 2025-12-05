BASF Aktie
|42,99EUR
|-0,06EUR
|-0,14%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
04.12.2025 21:34:51
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das operative Geschäft für den Chemiekonzern bleibe schwierig, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Finanzchef./mis/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
53,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43,00 €
|
Abst. Kursziel*:
23,26%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
42,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,28%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
