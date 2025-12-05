BASF Aktie

42,99EUR -0,06EUR -0,14%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

04.12.2025 21:34:51

BASF Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das operative Geschäft für den Chemiekonzern bleibe schwierig, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Finanzchef./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
43,00 € 		Abst. Kursziel*:
23,26%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
42,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,28%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten

Analysen zu BASFmehr Analysen

04.12.25 BASF Outperform Bernstein Research
04.12.25 BASF Neutral UBS AG
28.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 BASF Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 BASF Equal Weight Barclays Capital
