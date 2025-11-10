BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Investition 10.11.2025 10:03:57

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren gekostet

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen BASF-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die BASF-Anteile bei 75,93 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die BASF-Aktie investierten, hätten nun 131,700 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 599,89 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 07.11.2025 auf 42,52 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,00 Prozent abgenommen.

Am Markt war BASF jüngst 38,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: BASF

Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten