DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 10 Jahren gekostet

Vor 10 Jahren wurde die BASF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die BASF-Anteile bei 75,93 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die BASF-Aktie investierten, hätten nun 131,700 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 599,89 EUR, da sich der Wert eines BASF-Anteils am 07.11.2025 auf 42,52 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,00 Prozent abgenommen.

Am Markt war BASF jüngst 38,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at