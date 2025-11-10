Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die BASF-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat BASF mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Ergebnisschätzungen für den Chemiekonzern an die jüngsten Quartalszahlen, den Verkauf der Lacksparte und das 1,5 Milliarden Euro schwere Aktienrückkaufprogramm angepasst, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von BASF legte um 13:27 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 43,40 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 17,51 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 746 023 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 stieg die Aktie um 7,7 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 27.02.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET





