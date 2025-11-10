Beiersdorf Aktie

Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitable Beiersdorf-Anlage? 10.11.2025 10:03:57

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Beiersdorf-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Beiersdorf-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 100,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,945 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (93,58 EUR), wäre die Investition nun 930,68 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 6,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Beiersdorf AG

Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten