Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Profitable Beiersdorf-Anlage?
|
10.11.2025 10:03:57
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Beiersdorf-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 100,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,945 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (93,58 EUR), wäre die Investition nun 930,68 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 6,93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Beiersdorf AG
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich (finanzen.at)