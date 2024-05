DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Daimler Truck-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Daimler Truck am 15.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 1,90 EUR. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 46,15 Prozent an.

Aktie mit Dividendenrendite

Der Daimler Truck-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 41,10 EUR. Das Daimler Truck-Papier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Dividendenausschüttung an die Daimler Truck-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist die Daimler Truck-Aktie eine Dividendenrendite von 5,58 Prozent auf. Die Dividendenrendite ist somit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damals betrug sie noch 4,49 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

In einem Zeitraum von 3 Jahren blieb der Daimler Truck-Aktienkurs im XETRA-Handel konstant. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Daimler Truck-Kurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Dividendenzahlungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (TRATON) schneidet Daimler Truck 2023 als überlegenste Dividenden-Aktie ab. Bei der Dividendenrendite unterliegt der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Zwar fällt die Ausschüttung von Daimler Truck mit EUR im Peergroup-Vergleich am besten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch TRATON mit 1,50 Prozent vorn.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Daimler Truck

Für das Jahr 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,01 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 4,86 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Daimler Truck

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Daimler Truck steht aktuell bei 33,442 Mrd. EUR. Das Daimler Truck-KGV beträgt aktuell 7,37. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Daimler Truck auf 55,890 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 4,61 EUR aus.

Redaktion finanzen.at