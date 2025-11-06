DHL Group Aktie

42,95EUR 3,14EUR 7,89%
DHL Group

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

06.11.2025 07:50:51

DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Logistiker habe überzeugende Ergebnisse abgeliefert, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Erfreulich sei, dass die Zielsetzungen unverändert blieben, denn eigentlich sei weithin eine Kürzung des Ausblicks erwartet worden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
41,30 € 		Abst. Kursziel*:
1,69%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
42,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,21%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

