DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile an diesem Tag 271,90 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie investiert, befänden sich nun 36,778 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2025 auf 536,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 727,84 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 97,28 Prozent.

Zuletzt verbuchte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Börsenwert von 69,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at