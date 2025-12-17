Rheinmetall Aktie
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das Rheinmetall-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 86,08 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,162 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 502,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 744,89 EUR wert. Damit wäre die Investition um 1 644,89 Prozent gestiegen.
Rheinmetall wurde jüngst mit einem Börsenwert von 72,19 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
