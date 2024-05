DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RWE-Aktie Investoren gebracht.

Die RWE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die RWE-Aktie letztlich bei 31,54 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 31,706 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der RWE-Aktie auf 32,63 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 034,56 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,46 Prozent erhöht.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 24,55 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at