DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in RWE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem RWE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die RWE-Aktie an diesem Tag 34,06 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,936 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,56 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 18.11.2025 auf 44,81 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,56 Prozent erhöht.

Am Markt war RWE jüngst 33,12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at