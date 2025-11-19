RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Rentabler RWE-Einstieg?
|
19.11.2025 10:05:09
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem RWE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die RWE-Aktie an diesem Tag 34,06 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,936 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,56 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 18.11.2025 auf 44,81 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,56 Prozent erhöht.
Am Markt war RWE jüngst 33,12 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
19.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: DAX im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.25