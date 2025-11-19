EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.11.2025 / 14:45 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2025 – Schlussmeldung Rückkauf



Die RWE Aktiengesellschaft hat den durch Bekanntmachung vom 22. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Belegschaftsaktienrückkauf am 7. Oktober 2025 begonnen und am 18. November 2025 beendet. Im Zeitraum vom 7. Oktober 2025 bis zum 18. November 2025 wurden insgesamt 500.448 Aktien zurückerworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 41,6507. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von

EUR 20.843.994,48 (ohne Nebenkosten) erworben.

Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis zum 18. November 2025 wurden insgesamt 240 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 17.11.2025 XETR 0 0,0000 € 0,00 € 18.11.2025 XETR 240 45,0500 € 10.812,00 €



Essen, 19. November 2025

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand