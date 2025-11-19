RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
19.11.2025 14:45:53
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Employee share program Germany 2025 – Final Announcement Buyback Program
RWE Aktiengesellschaft began the employee share buyback initiated by announcement on 22 August 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 on 7 October 2025 and ended it on 18 November 2025. In the period from 7 October 2025 to 18 November 2025 a total of 500,448 shares were repurchased. The average purchase price paid on the stock exchange was EUR 41.6507. Treasury shares were acquired for a total price of EUR 20,843,994.48 (excluding incidental costs).
In the period from 17 November 2025 to 18 November 2025, a total of 240 shares were purchased under the German employee share program of RWE Aktiengesellschaft.
The shares were acquired exclusively through the stock exchange by a credit institution commissioned by the company as follows:
RWE Aktiengesellschaft
|Language:
|English
|Company:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Germany
|Internet:
|www.rwe.com
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|44,15
|0,57%
