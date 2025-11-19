RWE Aktie

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

19.11.2025 14:45:53

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback
RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

19.11.2025 / 14:45 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Employee share program Germany 2025 – Final Announcement Buyback Program

 

RWE Aktiengesellschaft began the employee share buyback initiated by announcement on 22 August 2025 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 on 7 October 2025 and ended it on 18 November 2025. In the period from 7 October 2025 to 18 November 2025 a total of 500,448 shares were repurchased. The average purchase price paid on the stock exchange was EUR 41.6507. Treasury shares were acquired for a total price of EUR 20,843,994.48 (excluding incidental costs).

In the period from 17 November 2025 to 18 November 2025, a total of 240 shares were purchased under the German employee share program of RWE Aktiengesellschaft.

The shares were acquired exclusively through the stock exchange by a credit institution commissioned by the company as follows:

Date Trading venue Aggregate volume
(number of shares)		 Weighted average price (€) Aggregate volume (€)
17.11.2025 XETR 0 0.0000 € 0.00 €
18.11.2025 XETR 240 45.0500 € 10,812.00 €

 

 


Essen, 19 November 2025

RWE Aktiengesellschaft
The Executive Board
 

 


19.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com

 
End of News EQS News Service

2232758  19.11.2025 CET/CEST

