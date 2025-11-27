Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Profitables Siemens Healthineers-Investment?
|
27.11.2025 10:03:20
DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Siemens Healthineers-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 51,56 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,939 Siemens Healthineers-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,16 EUR, da sich der Wert eines Siemens Healthineers-Anteils am 26.11.2025 auf 42,36 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,84 Prozent eingebüßt.
Siemens Healthineers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,50 Mrd. Euro. Am 16.03.2018 fand der erste Handelstag der Siemens Healthineers-Aktie an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Siemens Healthineers-Aktie bei 29,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
