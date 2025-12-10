Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Langfristige Investition
|
10.12.2025 10:04:06
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Vonovia SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Vonovia SE-Anteile bei 30,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Vonovia SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 323,625 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 779,94 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Papiers am 09.12.2025 auf 24,04 EUR belief. Mit einer Performance von -22,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Vonovia SE eine Marktkapitalisierung von 20,53 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Vonovia SE-Aktie bei 17,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
