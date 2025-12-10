Aktionäre 2025 mit tiefroter Bilanz: Vonovia-Aktie nach 52-Wochen-Tief weiter schwach

Seit Monaten steckt die Aktie des Wohnimmobilienkonzerns Vonovia in der Kursklemme. Am Dienstag wurde ein neues Jahrestief markiert und auch zur Wochenmitte geben die Papiere nach.

• Aktie nach neuem Jahrestief weiter schwach• Operative Entwicklung überzeugt eigentlich• Wachstumsoffensive und Klimaziele bis 2045 angekündigt

-18 Prozent seit Januar: Die Bilanz der Vonovia-Aktie ist 2025 durchaus ernüchternd. Auf Sicht von zwölf Monaten hat der Anteilsschein sogar rund ein Viertel an Wert eingebüßt - und ein Ende des Abwärtstrends ist auch am Mittwoch nicht in Sicht.

Neues 52-Wochen-Tief erreicht

Bei 23,75 Euro fiel die Vonovia-Aktie am Dienstag auf ein neues 52-Wochentief. Am Mittwoch gibt der Kurs via XETRA zeitweise um 0,42 Prozent auf 23,94 Euro nach.

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern steckt in einem Kursparodox. Während die Aktie neue Tiefstände erreicht, veröffentlichte das Unternehmen zeitgleich beeindruckende Quartalszahlen und kündigte eine massive Wachstumsoffensive an. Die Diskrepanz zwischen Unternehmensperformance und Aktienkurs öffnet laut Marktbeobachtern ein attraktives Einstiegsfenster für Anleger.

Kursrutsch trifft auf Rekordergebnisse

Die jüngsten Neunmonats-Zahlen zeichnen ein völlig anderes Bild als der Aktienkurs: In den ersten neun Monaten steigerte Vonovia den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA total) im fortgeführten Geschäft im Vorjahresvergleich um gut sechs Prozent auf rund 2,12 Milliarden Euro. Er lag oberhalb der im Konsens geschätzten 2,109 Milliarden Euro. Die für Vonovia aus Dividendensicht wichtigste Kennziffer - der bereinigte Vorsteuergewinn (adjusted EBT) - stieg im fortgeführten Geschäft um rund 7 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Nach Steuern und Dritten ergab sich ein deutlicher Gewinn von 3,15 Milliarden Euro verglichen mit einem Verlust von 547 Millionen im Vorjahr. Im fortgeführten Geschäft betrug der Gewinn 3,08 Milliarden Euro bzw 3,71 Euro je Aktie (Vorjahr minus 0,64 Euro). Ermöglicht wurde dies durch die deutlich verbesserte Neubewertung des Portfolios.

Und auch der Ausblick fiel überzeugend aus: Demzufolge soll das bereinigte EBITDA 2026 in der Größenordnung 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro landen verglichen mit den 2,8 Milliarden Euro, die für 2025 vorgesehen sind. Den bereinigten Vorsteuergewinn (adjusted EBT) sieht der DAX-Konzern 2026 in der Spanne 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro verglichen mit der Zielvorgabe von 1,9 Milliarden Euro für das laufende Jahr.

Wachstumsoffensive nach Jahren der Stagnation

Nach drei Jahren der Konsolidierung hat Vonovia zudem offiziell den Wachstumskurs eingeschlagen. CEO Rolf Buch verkündete eine umfassende Investitionsoffensive, die das jährliche Investitionsvolumen bis 2028 auf bis zu 2 Milliarden Euro verdoppeln soll. Ein Großteil dieser Mittel fließt in die energetische Modernisierung des Bestands - mit dem ambitionierten Ziel, bis 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen.

Sektorweite Schwäche belastet trotz solider Fundamentaldaten

Die Diskrepanz zwischen operativer Stärke und schwacher Kursperformance erklärt sich durch das herausfordernde Marktumfeld im gesamten deutschen und europäischen Immobiliensektor. Die schleppende Erholung der Branche belastet auch Vonovia, unabhängig von den eigenen Unternehmenszahlen.

Redaktion finanzen.at