DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX am Mittag

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent stärker bei 17 945,45 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,813 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,003 Prozent leichter bei 17 932,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 932,68 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 914,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 998,04 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 19.02.2024, stand der DAX noch bei 17 092,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, stand der DAX noch bei 16 744,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der DAX einen Stand von 14 768,20 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,01 Prozent. Bei 18 039,05 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Hannover Rück (+ 3,23 Prozent auf 252,30 EUR), Continental (+ 2,25 Prozent auf 68,64 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,85 Prozent auf 166,24 EUR), BASF (+ 1,50 Prozent auf 49,74 EUR) und Rheinmetall (+ 1,19 Prozent auf 482,80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Siemens (-3,47 Prozent auf 177,24 EUR), Zalando (-1,46 Prozent auf 22,23 EUR), Bayer (-1,05 Prozent auf 25,92 EUR), Infineon (-0,94 Prozent auf 31,70 EUR) und SAP SE (-0,81 Prozent auf 172,62 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 504 155 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 200,669 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,96 erwartet. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,99 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at