DAX-Handel aktuell: DAX schlussendlich freundlich

So bewegte sich der DAX zum Handelsende.

Zum Handelsschluss stieg der DAX im XETRA-Handel um 0,25 Prozent auf 17 601,22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,767 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 17 569,61 Punkte an der Kurstafel, nach 17 556,49 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 605,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 552,98 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, betrug der DAX-Kurs 16 961,39 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, lag der DAX noch bei 15 992,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, wurde der DAX auf 15 365,14 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 4,96 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 605,61 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 2,15 Prozent auf 218,90 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,87 Prozent auf 88,44 EUR), Siemens (+ 1,83 Prozent auf 179,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,72 Prozent auf 73,40 EUR) und Rheinmetall (+ 1,59 Prozent auf 421,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-4,04 Prozent auf 33,17 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,40 Prozent auf 25,61 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 28,56 EUR), Symrise (-1,68 Prozent auf 94,70 EUR) und SAP SE (-1,53 Prozent auf 172,12 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 488 738 Aktien gehandelt. Mit 202,358 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at