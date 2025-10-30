Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
30.10.2025 07:25:41
Der Börsen-Tag: Schwache Nachfrage bei USA-Flügen dämpft Lufthansa-Gewinn
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
31.10.25