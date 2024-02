Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Rheinmetall-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor Quartalszahlen von 320 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung guter Geschäfte des Rüstungskonzerns im laufenden Jahr habe er seine Prognosen für 2024 erhöht, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere auch die Verlagerung des Bewertungshorizonts von 2024 auf 2025.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 13:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 377,50 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8,61 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 205 755 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 31,5 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2024 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.