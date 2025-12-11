Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 07:01:03

Deutsche Bank hat Leiter für Vermögensverwaltungseinheit in Zürich gefunden

Vergangenes Jahr hat die Deutsche Bank Private Bank für sehr vermögende europäische Kunden das Markets Investment Team geschaffen. Nun ist bekannt, wer die Einheit von Zürich aus leiten wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten