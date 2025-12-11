Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
11.12.2025 07:01:03
Deutsche Bank hat Leiter für Vermögensverwaltungseinheit in Zürich gefunden
Vergangenes Jahr hat die Deutsche Bank Private Bank für sehr vermögende europäische Kunden das Markets Investment Team geschaffen. Nun ist bekannt, wer die Einheit von Zürich aus leiten wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
