Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,07 Prozent tiefer bei 5 721,55 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,897 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 5 724,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 725,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 753,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 708,53 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 5 566,53 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 09.09.2025, mit 5 368,82 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 985,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 16,34 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 4,55 Prozent auf 36,46 EUR), Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 646,50 EUR), Allianz (+ 2,65 Prozent auf 379,40 EUR), Eni (+ 1,41 Prozent auf 16,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,32 Prozent auf 31,95 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-1,29 Prozent auf 195,50 EUR), Infineon (-1,05 Prozent auf 37,22 EUR), Siemens (-0,53 Prozent auf 233,10 EUR), adidas (-0,53 Prozent auf 159,50 EUR) und BASF (-0,51 Prozent auf 43,09 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 637 545 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Die Bayer-Aktie hat mit 7,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

