adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Index-Bewegung
|
09.12.2025 15:58:42
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein
Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,07 Prozent tiefer bei 5 721,55 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,897 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 5 724,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 725,59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 753,48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 708,53 Punkten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 5 566,53 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 09.09.2025, mit 5 368,82 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 985,46 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 16,34 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 4,55 Prozent auf 36,46 EUR), Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 646,50 EUR), Allianz (+ 2,65 Prozent auf 379,40 EUR), Eni (+ 1,41 Prozent auf 16,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,32 Prozent auf 31,95 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-1,29 Prozent auf 195,50 EUR), Infineon (-1,05 Prozent auf 37,22 EUR), Siemens (-0,53 Prozent auf 233,10 EUR), adidas (-0,53 Prozent auf 159,50 EUR) und BASF (-0,51 Prozent auf 43,09 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 637 545 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 368,841 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Die Bayer-Aktie hat mit 7,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AGmehr Nachrichten
|
16:34
|EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, sell (EQS Group)
|
16:34
|EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Verkauf (EQS Group)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)
|
12:27
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)