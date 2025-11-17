Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
17.11.2025 15:20:32
Deutsche Bank unveils more ambitious cost and profit targets for 2028
It wants to increase revenue to around 37 billion euros in 2028, up from around 32 billion euros in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
