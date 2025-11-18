Deutsche Bank-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

UBS AG-Analyst Mate Nemes hat eine umfassende Analyse des Deutsche Bank-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Bank nach der Investorenveranstaltung mit neuen Zielen auf "Buy" belassen. Die angestrebte Eigenkapitalrendite liege über den Erwartungen, das Aufwärtspotenzial für die Aktie ergebe sich allerdings aus den Erträgen und dem Kapital, schrieb Mate Nemes am Montagnachmittag. Sein Kursziel bleibt bei 35 Euro. /rob/ck/ag





Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Bank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 29,72 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 17,79 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1 871 911 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte das Papier um 83,5 Prozent nach oben.

