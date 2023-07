Deutsche Börse-Aktie in Grün: Deutsche Börse steigert Nettoerlöse im zweiten Quartal

Sowohl die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse stiegen stark an, die Schätzungen der Analysten wurden geschlagen. Ein wichtiger Wachstumstreiber waren die signifikant gestiegenen Zinseinnahmen auf Kundengelder bei der Tochter Clearstream. Aufgrund der sehr guten Entwicklung im ersten Halbjahr und des Ausblicks auf den weiteren Jahresverlauf rechnet Deutsche Börse nun damit, die Prognose für 2023 zu übertreffen.

Die Erlöse erhöhten sich im zweiten Quartal auf 1,22 Milliarden Euro nach 1,02 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,17 Milliarden übertroffen.

Das EBITDA kletterte auf 733 Millionen Euro nach 585 Millionen. Die Konsensschätzung lag bei 703 Millionen Euro. Das Nachsteuerergebnis stieg auf 443 Millionen Euro nach 341 Millionen im Vorjahr - die Marktprognose betrug hier 432 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 Euro je Anteilsschein nach 1,86 Euro.

Die operativen Kosten erhöhten sich im zweiten Quartal den weiteren Angaben zufolge auf 472 Millionen Euro nach 432 Millionen im Vergleichszeitraum. Analysten hatten im Schnitt Kosten von 469 Millionen Euro prognostiziert.

Der Börsenbetreiber geht nun davon aus, die Prognose für das laufende Jahr zu übertreffen. Mit Bekanntgabe der Erstquartalszahlen hatten die Eschborner bereits die Prognose für 2023 ans obere Ende der Spanne angehoben. Die Spanne für die Nettoerlöse liegt bei 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro, beim EBITDA bei 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro.

Goldman belässt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 190 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen und einer Ausblicksanhebung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die Erlöse des Börsenbetreibers hätten vor allem dank des Zinsüberschusses und dank Sondereffekten positiv überrascht, schrieb Analyst Oliver Carruthers am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen. Allerdings seien auch die Kosten stärker gestiegen als prognostiziert. Zudem erwarte das Unternehmen nun Umsatz und Ebitda im laufenden Jahr am oberen Ende der jeweiligen Zielspanne.

Im XETRA-Handel steigt die Aktie der Deutschen Börse zeitweise um 1,01 Prozent auf 169,45 Euro.

