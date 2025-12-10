Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktienbewertung
|
10.12.2025 09:24:08
Deutsche Börse-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Ankündigung mittelfristiger Geschäftsziele mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Ein diesbezüglich eigentlich eher konservatives Unternehmen habe ambitionierte Ziele für 2028 gesteckt, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dass die Ziele über den Markterwartungen lägen, liege vor allem am Abwicklungs- und Handelsgeschäft (Clearing & Trading).
Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:08 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 223,40 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 11,91 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 9 035 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 1,9 Prozent aufwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
10.12.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
10.12.25
|Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy (finanzen.at)