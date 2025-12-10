Deutsche Börse Aktie

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

Aktienbewertung 10.12.2025 09:24:08

Deutsche Börse-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

UBS AG hat eine sorgfältige Analyse der Deutsche Börse-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Ankündigung mittelfristiger Geschäftsziele mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Ein diesbezüglich eigentlich eher konservatives Unternehmen habe ambitionierte Ziele für 2028 gesteckt, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dass die Ziele über den Markterwartungen lägen, liege vor allem am Abwicklungs- und Handelsgeschäft (Clearing & Trading).

Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:08 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 223,40 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 11,91 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 9 035 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 1,9 Prozent aufwärts.

