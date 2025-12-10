Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

Aktuelle Analyse 10.12.2025 12:13:47

Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Börse-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber strebe für den Zeitraum 2024 bis 2028 eine attraktive durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Nettoertrags von 8 Prozent und des operativen Ergebnisses (Ebitda) von 12 Prozent an, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Beide Ziele entsprächen im Wesentlichen den Konsensschätzungen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Börse-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr um 1,1 Prozent auf 221,60 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 31,32 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 62 285 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 1,1 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com

