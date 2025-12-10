Deutsche Börse Aktie
Deutsche Börse-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber strebe für den Zeitraum 2024 bis 2028 eine attraktive durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Nettoertrags von 8 Prozent und des operativen Ergebnisses (Ebitda) von 12 Prozent an, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Beide Ziele entsprächen im Wesentlichen den Konsensschätzungen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Börse-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr um 1,1 Prozent auf 221,60 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 31,32 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 62 285 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 1,1 Prozent zu.
