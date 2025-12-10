Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Deutsche Börse-Aktie

Die Deutsche Börse-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der mittelfristige Ausblick des Börsenbetreibers entspreche weitgehend ihren Erwartungen, schrieb Grace Dargan am Dienstagabend. Zudem begrüßte sie das neue Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:50 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 219,80 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 31,94 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 77 115 Deutsche Börse-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 0,3 Prozent aufwärts.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:05 / GMT



