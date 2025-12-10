Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktuelle Analyse
|
10.12.2025 14:07:50
Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Deutsche Börse-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der mittelfristige Ausblick des Börsenbetreibers entspreche weitgehend ihren Erwartungen, schrieb Grace Dargan am Dienstagabend. Zudem begrüßte sie das neue Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro.
Um 13:50 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 219,80 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 31,94 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 77 115 Deutsche Börse-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Anteilsschein um 0,3 Prozent aufwärts.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
