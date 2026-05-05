DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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05.05.2026 18:56:57
Deutsche Post wird degradiert: Was bedeutet das Kürzel DHL?
Die Post hat im Laufe der Jahrzehnte mehrere Namen getragen - von Bundespost über Deutsche Post World Net bis zu Deutsche Post DHL. Künftig heißt das Unternehmen DHL AG. Die Wandlung zum globalen Logistikkonzern ist nun auch formell sichtbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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