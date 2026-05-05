DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 18:56:57

Deutsche Post wird degradiert: Was bedeutet das Kürzel DHL?

Die Post hat im Laufe der Jahrzehnte mehrere Namen getragen - von Bundespost über Deutsche Post World Net bis zu Deutsche Post DHL. Künftig heißt das Unternehmen DHL AG. Die Wandlung zum globalen Logistikkonzern ist nun auch formell sichtbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten