DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktie unter der Lupe
|
06.11.2025 11:19:48
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset attestierte den Bonnern am Donnerstag ein starkes Quartal. Vor allem das operative Ergebnis und der Barmittelzufluss hätten enorm überrascht.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 11:03 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 41,82 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 14,78 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 497 022 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 29,3 Prozent. Am 06.11.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz für Q3 2025 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:08 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|07:29
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:15
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|07:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|43,07
|0,33%