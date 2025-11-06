DHL Group Aktie

Aktie unter der Lupe 06.11.2025 11:19:48

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Buy in neuer Analyse

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Goldman Sachs Group Inc. hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset attestierte den Bonnern am Donnerstag ein starkes Quartal. Vor allem das operative Ergebnis und der Barmittelzufluss hätten enorm überrascht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 11:03 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 41,82 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 14,78 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 497 022 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 29,3 Prozent. Am 06.11.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz für Q3 2025 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:08 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com,AIF

