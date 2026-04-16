DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Experten-Analyse
|
16.04.2026 10:28:48
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 51 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset stockte am Mittwoch seine Schätzungen für 2026 etwas auf und kappte sie für 2027.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 10:12 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,96 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4,25 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 117 409 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,6 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 22:59 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|16.04.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|08.04.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
