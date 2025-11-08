Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|
08.11.2025 06:00:29
Diageo battles investor disquiet on prolonged CEO search
Outgoing GSK boss Emma Walmsley among candidates previously considered by drinks groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten
|
06:00
|Diageo battles investor disquiet on prolonged CEO search (Financial Times)
|
07.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|STOXX-Handel STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.11.25
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plcmehr Analysen
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|19,15
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.