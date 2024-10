Dienstagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Plus

Der DAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:12 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,21 Prozent nach oben auf 19 364,69 Punkte. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,853 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,437 Prozent stärker bei 19 409,39 Punkten, nach 19 324,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 19 419,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 362,29 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der DAX einen Stand von 18 906,92 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2024, den Wert von 18 290,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 386,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 15,48 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Covestro (+ 3,47 Prozent auf 57,88 EUR), Sartorius vz (+ 2,30 Prozent auf 258,00 EUR), Bayer (+ 1,70 Prozent auf 30,84 EUR), QIAGEN (+ 1,63 Prozent auf 41,13 EUR) und SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 207,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,62 Prozent auf 486,30 EUR), Henkel vz (-0,95 Prozent auf 83,60 EUR), BMW (-0,93 Prozent auf 78,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,88 Prozent auf 57,53 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,82 Prozent auf 94,38 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Covestro-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 769 144 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 239,949 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

