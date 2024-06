Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Abgaben

Der LUS-DAX verlor schlussendlich an Wert.

Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,95 Prozent schwächer bei 18 399,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 574,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 360,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 029,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, bei 17 691,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 16 048,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,88 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Healthineers (+ 2,42 Prozent auf 54,22 EUR), Symrise (+ 1,61 Prozent auf 110,70 EUR), Deutsche Börse (+ 1,39 Prozent auf 186,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,31 Prozent auf 29,39 EUR) und EON SE (+ 0,92 Prozent auf 12,56 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens Energy (-5,72 Prozent auf 23,91 EUR), Allianz (-3,25 Prozent auf 262,00 EUR), Commerzbank (-2,83 Prozent auf 14,95 EUR), Rheinmetall (-2,53 Prozent auf 519,80 EUR) und Deutsche Bank (-2,19 Prozent auf 15,03 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 088 560 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 193,713 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,99 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

