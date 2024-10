Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Letztendlich zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Letztendlich fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent auf 3 383,72 Punkte zurück. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 556,191 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,643 Prozent auf 3 435,29 Punkte an der Kurstafel, nach 3 413,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 376,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 441,71 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der TecDAX 3 400,57 Punkte auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 01.07.2024, einen Wert von 3 310,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 3 019,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,78 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Punkte.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 3,67 Prozent auf 30,54 EUR), United Internet (+ 1,95 Prozent auf 18,83 EUR), TeamViewer (+ 1,58) Prozent auf 11,60 EUR), Nemetschek SE (+ 1,29 Prozent auf 94,20 EUR) und SMA Solar (+ 1,05 Prozent auf 18,24 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Carl Zeiss Meditec (-6,82 Prozent auf 66,30 EUR), EVOTEC SE (-3,42 Prozent auf 6,21 EUR), Nordex (-3,02 Prozent auf 13,50 EUR), Infineon (-2,72 Prozent auf 30,61 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-2,47 Prozent auf 67,00 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 344 689 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,949 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,07 erwartet. Mit 6,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

