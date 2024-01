Dienstagshandel in Paris: CAC 40 notiert am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag steht der CAC 40 um 15:43 Uhr via Euronext 0,51 Prozent im Minus bei 7 374,05 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,308 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,642 Prozent schwächer bei 7 364,11 Punkten, nach 7 411,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Dienstag bei 7 398,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 343,52 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Stand von 7 596,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 022,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, wurde der CAC 40 mit 7 043,31 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2,08 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 610,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 343,52 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die STMicroelectronics-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 36 038 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 334,555 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at