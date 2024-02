Dienstagshandel in Zürich: SMI nachmittags in der Verlustzone

Am Dienstag steht der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,31 Prozent im Minus bei 11 239,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,283 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,364 Prozent auf 11 315,53 Punkte an der Kurstafel, nach 11 274,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 11 318,39 Punkte, das Tagestief hingegen 11 192,32 Zähler.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Wert von 11 185,90 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 06.11.2023, bei 10 576,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, wurde der SMI mit 11 283,25 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,617 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 473,57 Punkte. 11 088,62 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 2,50 Prozent auf 102,55 CHF), Logitech (+ 1,28 Prozent auf 74,34 CHF), Alcon (+ 1,16 Prozent auf 66,48 CHF), Holcim (+ 0,82 Prozent auf 66,24 CHF) und Swiss Life (+ 0,78 Prozent auf 623,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil UBS (-3,46 Prozent auf 24,81 CHF), Roche (-1,00 Prozent auf 228,20 CHF), Nestlé (-0,71 Prozent auf 99,35 CHF), Kühne + Nagel International (-0,24 Prozent auf 289,40 CHF) und Novartis (-0,21 Prozent auf 90,17 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 9 110 180 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 272,756 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,82 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,50 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

