Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Morgen.

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,28 Prozent stärker bei 4 412,02 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 4 399,66 Punkte an der Kurstafel, nach 4 399,73 Punkten am Vortag.

Bei 4 399,66 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 412,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 14.02.2024, bei 4 216,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, wies der STOXX 50 4 071,85 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 825,60 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,82 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 412,15 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Diageo (+ 1,13 Prozent auf 29,44 GBP), Richemont (+ 0,71 Prozent auf 148,75 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,57 Prozent auf 42,29 CHF), Reckitt Benckiser (+ 0,57 Prozent auf 52,96 GBP) und BP (+ 0,54 Prozent auf 4,88 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Roche (-2,88 Prozent auf 234,05 CHF), HSBC (-0,52 Prozent auf 5,89 GBP), Rio Tinto (-0,43 Prozent auf 48,84 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 438,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,37 Prozent auf 38,71 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 959 742 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 546,914 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

