Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Frühe Anlage
|
17.11.2025 10:03:54
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 182,50 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,479 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 546,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 996,16 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 199,62 Prozent.
Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Wert an der Börse wurde auf 70,87 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
