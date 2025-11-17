EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
In the time period from 06 November 2025 until and including 14 November 2025, a number of 107,481 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 14 May 2025, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.
The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 15 May 2025 until and including 14 November 2025 amounts to 2,353,271 shares.
The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).
Munich, 17 November 2025
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
The Board of Management
