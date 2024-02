Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 mittags mit Zuschlägen

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Donnerstag gewinnt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,53 Prozent auf 4 274,91 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,553 Prozent auf 4 275,77 Punkte an der Kurstafel, nach 4 252,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 270,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 291,47 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,357 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 22.01.2024, bei 4 073,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 956,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 933,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 4,47 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 291,47 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 5,17 Prozent auf 71,59 EUR), Zurich Insurance (+ 2,51 Prozent auf 458,30 CHF), Allianz (+ 1,87 Prozent auf 255,40 EUR), SAP SE (+ 1,87 Prozent auf 165,32 EUR) und Rio Tinto (+ 1,51 Prozent auf 52,29 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Nestlé (-3,96 Prozent auf 95,19 CHF), AstraZeneca (-2,03 Prozent auf 98,97 GBP), Unilever (-1,34 Prozent auf 40,00 GBP), Glencore (-0,71 Prozent auf 3,83 GBP) und National Grid (-0,60 Prozent auf 10,34 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 8 082 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 504,352 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

