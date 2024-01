Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,20 Prozent fester bei 25 552,88 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 244,623 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,335 Prozent fester bei 25 334,56 Punkten, nach 25 250,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 584,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 234,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,77 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 18.12.2023, einen Stand von 26 904,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, wurde der MDAX auf 24 702,33 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 819,29 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,79 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 5,15 Prozent auf 34,33 EUR), SMA Solar (+ 5,00 Prozent auf 47,88 EUR), JENOPTIK (+ 4,65 Prozent auf 27,90 EUR), Delivery Hero (+ 4,13 Prozent auf 22,42 EUR) und United Internet (+ 3,98 Prozent auf 23,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HelloFresh (-3,13 Prozent auf 12,07 EUR), TeamViewer (-3,04 Prozent auf 13,08 EUR), HENSOLDT (-1,06 Prozent auf 28,00 EUR), Jungheinrich (-0,96 Prozent auf 30,92 EUR) und CTS Eventim (-0,92 Prozent auf 59,40 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 898 780 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 16,772 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at