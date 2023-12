Donnerstagshandel in Wien: ATX schließt in der Gewinnzone

Am Donnerstag zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX legte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,77 Prozent auf 3 356,14 Punkte zu. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 111,276 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,021 Prozent höher bei 3 298,53 Punkten, nach 3 297,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 376,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 298,41 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 14.11.2023, den Stand von 3 259,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, stand der ATX bei 3 189,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 140,66 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 6,22 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 9,03 Prozent auf 30,20 EUR), Lenzing (+ 8,70 Prozent auf 36,25 EUR), voestalpine (+ 5,11 Prozent auf 27,96 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,75 Prozent auf 26,00 EUR) und EVN (+ 3,38 Prozent auf 27,50 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-2,40 Prozent auf 35,75 EUR), Telekom Austria (-1,31 Prozent auf 7,53 EUR), UNIQA Insurance (-0,13 Prozent auf 7,43 EUR), Vienna Insurance (+ 0,38 Prozent auf 26,20 EUR) und Raiffeisen (+ 1,36 Prozent auf 16,37 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 036 208 Aktien gehandelt. Im ATX hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 28,540 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,05 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at