Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.12.2022 wurde das Salesforce-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 131,11 USD. Bei einem Salesforce-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 76,272 Salesforce-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 151,02 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 10.12.2025 auf 264,20 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 101,51 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Salesforce zuletzt 245,37 Mrd. USD wert. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag des Salesforce-Papiers an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Salesforce-Aktie lag beim Börsengang bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at