Salesforce Aktie

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Langfristige Anlage 11.12.2025 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.12.2022 wurde das Salesforce-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 131,11 USD. Bei einem Salesforce-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 76,272 Salesforce-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 151,02 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 10.12.2025 auf 264,20 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 101,51 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Salesforce zuletzt 245,37 Mrd. USD wert. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag des Salesforce-Papiers an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Salesforce-Aktie lag beim Börsengang bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Salesforce

Analysen zu Salesforce

04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
Salesforce 223,15 -0,36%

Salesforce 223,15 -0,36% Salesforce

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Nach Leitzinssenkung der Fed: Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
