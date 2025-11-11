Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Apple-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2020 wurde das Apple-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Apple-Aktie betrug an diesem Tag 119,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,837 Anteilen. Die gehaltenen Apple-Aktien wären am 10.11.2025 225,48 USD wert, da der Schlussstand 269,43 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 125,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Apple belief sich zuletzt auf 3,98 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at